Lagardère : une nomination controversée à la tête de la rédaction du "JDD"

Après avoir débuté sa carrière au Point en 2009, Geoffroy Lejeune est recruté par Valeurs Actuelles dont il devient rédacteur en chef adjoint au service politique, puis rédacteur en chef du service politique en 2015 avant d'être nommé directeur de la rédaction en 2016 à seulement 27 ans, devenant le plus jeune directeur de rédaction française.

Pour l'ancien président François Hollande, le JDD, dans sa forme actuelle, n'a plus aucun avenir " si le journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune en prend effectivement la direction, a t-il affirmé sur France 2, rappelant que l'industriel " Vincent Bolloré veut faire une presse idéologique au service de l'extrême droite ".

(AOF) - Ex-directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune (34 ans) est nommé au même poste au sein du Journal du Dimanche, a fait savoir dans un communiqué le groupe Lagardère. Il remplace Jérôme Béglé, propulsé directeur général de la rédaction de Paris Match. Après l'annonce de la venue du transfuge de Valeurs Actuelles, réputé proche de l'extrême droite, les journalistes de l'hebdomadaire, ont voté à 96 % une grève reconductible de vingt-quatre heures, empêchant les éditions papier et numérique du "JDD" de paraître hier.

