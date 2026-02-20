 Aller au contenu principal
Lagardère signe un cru 2025 solide
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:57

Le groupe (-0,11%, à 18,74 euros) a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 9,4 milliards d'euros, en progression de 4,6% en données publiées ( 3,8% à périmètre comparable), porté par une dynamique favorable sur tous les métiers.

Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 203 millions d'euros, en hausse de 21% sur un an. Le résultat opérationnel courant ressort à 641 MEUR, en progression de 8%. Cette augmentation s'accompagne d'une forte génération de trésorerie, avec un cash-flow from operations de 573 MEUR, en croissance de 14%.

Grâce à cette performance, le groupe poursuit son désendettement et affiche un ratio d'endettement désormais inférieur à 2 fois.

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende ordinaire de 0,67 EUR par action.

"En 2026, dans un contexte géopolitique et macro-économique incertain, nous reconduirons notre politique d'allocation de capital exigeante et créatrice de valeur, portée par les performances robustes et la complémentarité de nos activités. Nous maintiendrons une rémunération régulière des actionnaires et réaliserons des investissements ciblés tout en maintenant une stricte discipline financière", précise la direction de Lagardère dans un communiqué.

