Lagardère signe l'accord en vue de l'acquisition de la société américaine Tastes on the Fly

(AOF) - Lagardère SA a annoncé la signature par Lagardère Travel Retail d’un accord portant sur l'acquisition de Tastes on the Fly. Elle rejoindra Paradies Lagardère, la division nord-américaine de Lagardère Travel Retail. Tastes on the Fly opère des restaurants et des services Food & Beverage aux États-Unis et au Canada sur 25 sites répartis dans cinq aéroports majeurs.

La combinaison des activités de Lagardère Travel Retail et de Tastes on the Fly, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires de 180 millions de dollars en 2023, permettrait la création d'un acteur générant 1,5 milliard de dollars de revenus annuels, soit le deuxième plus grand acteur de l'industrie nord-américaine du Travel Retail et du Foodservice.

La finalisation de cette transaction, qui reste soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes et à la satisfaction d'autres conditions usuelles, devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2023.

Commentant cette transaction, Dag Rasmussen, PDG de Lagardère Travel Retail a déclaré : " Cette acquisition renforce fortement la présence de Lagardère Travel Retail sur le segment du Foodservice. Elle s'inscrit dans notre stratégie de croissance sur les trois segments du Travel Retail : Duty Free & Fashion, Travel Essentials et Foodservice ".

