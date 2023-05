Lagardère : sa réaction à l'article publié dans "Les Echos"

Analyse sectorielle Communication et Médias

S'agissant de la procédure disciplinaire initiée par le H3C, à laquelle Lagardère n'est pas davantage partie, la société rappelle que Monsieur Isimat-Mirin n'est pas et n'a jamais été commissaire aux comptes de Lagardère SA ou d'une société du groupe Lagardère.

(AOF) - Suite à l’article publié le 5 mai dernier dans les colonnes des Echos selon lequel une information judiciaire serait ouverte pour des soupçons d’infractions « concernant Lagardère SA », la société Lagardère SA tient à rappeler que ni elle, ni ses dirigeants ne sont parties à une procédure. La société et ses dirigeants respectent la loi et se défendront vigoureusement contre toute allégation contraire, précise un communiqué du groupe.

