Lagardère SA allonge la maturité de sa liquidité financière

Analyse sectorielle Communication et Médias

Le syndicat de banques prêteuses se compose de Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole d'Île-de-France, Crédit Lyonnais, ING Bank, JP Morgan Chase Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis, Société Générale et Unicredit Bank.

(AOF) - Lagardère SA a obtenu l'accord de l'ensemble de ses banques partenaires pour étendre du 30 avril 2024 au 30 avril 2025 la maturité de sa facilité de crédit de 982 millions d'euros. Cette possibilité d'extension était prévue par l'avenant au contrat de crédit syndiqué conclu en avril 2022, entre Lagardère SA et ses banques partenaires, sous réserve de l'accord des banques.

