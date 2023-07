Lagardère: résultat net ajusté de 24 ME au 30 juin information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 17:43

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 3 701 ME au 30 juin 2023, en croissance de +22,3% en données publiées et +19,0% en données comparables.



Le Résop Groupe s'établit à 141 ME, en amélioration de +34 ME par rapport à juin 2022



Le résultat avant charges financières et impôts du Groupe ressort à +179 ME au 30 juin 2023, contre +32 ME au 30 juin 2022. Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 24 ME, contre 25 ME au 1er semestre 2022.



' Malgré les tensions sur les coûts, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances relativement similaires à celles de 2022. Dans un environnement normalisé, alors que le trafic aérien mondial poursuit sa reprise, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, incluant les initiatives LEaP ' indique le groupe.