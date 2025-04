Lagardère: progression de 5% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,98 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en progression de 5,1% en publié et 4,1% en données comparables, une croissance portée par l'ensemble de ses activités.



Par division, le CA de Lagardère Publishing a progressé de 8% en publié (+4,6% en comparable), avec une croissance sur toutes les zones géographiques et plus particulièrement au Royaume-Uni, ainsi que dans l'activité des jeux de société.



Sur une base élevée en 2024, la division Lagardère Travel Retail (+4,7% en publié et +3,9% en comparable) a aussi enregistré une croissance de son chiffre d'affaires dans tous ses territoires, à l'exception de l'Asie du Nord.



Enfin, les autres activités du groupe ont connu un recul de 14% en publié, du fait de la cession du magazine Paris-Match, mais une croissance de 3,6% en comparable, notamment grâce à la progression continue des audiences d'Europe 1.





Valeurs associées LAGARDERE SA 19,220 EUR Euronext Paris -0,21%