Lagardère-Nouvelle feuille de route, création d'un conseil de gérance

PARIS, 17 août (Reuters) - Le conseil de surveillance de Lagardère LAGA.PA a pris connaissance lundi d'une nouvelle "feuille de route stratégique" et il a renouvelé pour quatre ans le mandat de gérant d'Arnaud Lagardère, annonce le groupe. La nouvelle stratégie prévoit entre autres la mise en oeuvre d'un "plan de performance opérationnelle" et une adaptation du modèle concessif pour les activités de "travel retail" et elle confirme le statut de "moteur de puissance" de la branche Lagardère Publishing. Le groupe précise vouloir gérer ses autres activités "de façon à en optimiser la valeur", sans plus de précision. Le conseil, poursuit le communiqué, a aussi validé la création d'un conseil de gérance, constitué des membres de l'actuel comité exécutif et d'Arnaud Nourry et Dag Rasmussen, les dirigeants respectifs de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Ces derniers participeront désormais activement au pilotage stratégique. Enfin, le conseil de surveillance a affirmé son "attachement à l'intégrité du groupe" et fait part de sa "vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation de sa gouvernance" et "aux velléités de démantèlement de ses activités", précise le communiqué. (Marc Angrand)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -0.38%