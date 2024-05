Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: nomination d'un DGA chargé des finances information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du renforcement de sa structure de direction, Lagardère annonce la nomination de Grégoire Castaing en qualité de directeur général adjoint (DGA) du groupe en charge des finances et membre du comité exécutif, avec effet à compter du 3 juin.



Entré chez Canal+ en 2007, il y a été successivement promu à différents postes financiers, et dernièrement DGA chargé des finances et de la stratégie et membre du directoire. Il conservera ces fonctions de manière transitoire jusqu'au 15 septembre prochain.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.94%