Lagardère: neuf enseignes s'unissent pour le climat

(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail, la filiale de distribution de voyage de Lagardère, a annoncé vendredi avoir rejoint une initiative collective visant à réduire les émissions de CO2 au sein de sa chaîne d'approvisionnement.



L'entité va s'associer à huit autres enseignes, à savoir Auchan, Carrefour, Coopérative U, Casino, Les Mousquetaires, E.Leclerc, Lidl et Metro, en vue de créer une plateforme unifiée facilitant la collecte de données carbone et renforçant la transparence.



'Avec plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre du commerce de détail liées aux émissions indirectes de la chaîne de valeur (scope 3), leur réduction constitue un enjeu majeur', explique Lagardère Travel Retail dans un communiqué.



C'est la technologie d'OpenClimat qui a été retenue à l'issue d'un processus de sélection rigoureux afin d'offrir aux fournisseurs un guichet unique pour déclarer leurs efforts de réduction de CO2 auprès de l'ensemble des distributeurs participants.



Un comité d'experts techniques, composé de Deloitte (expertise méthodologique), Sweep (expertise en outils de collecte de données et reporting carbone), et FoodPilot (expertise sur les émissions carbone au niveau produit), a été mis en place pour accompagner le projet.



L'initiative, qui reste ouverte à tous les distributeurs français et européens, devrait être mise en ligne le 15 octobre.



Pour mémoire, Lagardère Travel Retail s'est engagé à réduire de 25% en valeur absolue nos émissions de carbone dites 'scope 3' d'ici 2030, en prenant 2024 comme année de référence, conformément aux exigences de l'initiative Science Based Targets (SBTi).





