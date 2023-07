Lagardère: malgré la grève, la venue de Geoffroy Lejeune au "JDD" fixée au 1er août

(AOF) - « La Direction de Lagardère News prend acte, avec regrets, de l’absence d’accord avec la Société des journalistes du Journal du Dimanche (SDJ) et les organisations syndicales ». Le groupe a annoncé lundi soir que Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur du journal qui fait l’objet d’une contestation en interne, « prendra la direction effective de la rédaction à partir du 1 er août ». Le groupe souligne que cette annonce intervient après « plusieurs semaines de discussions soutenues et 12 réunions, menées dans un esprit de concertation et de respect mutuel ».

La direction de Lagardère affirme avoir soumis aux organisations de journalistes " plusieurs propositions concrètes, allant bien au-delà des obligations légales ", " dans l'objectif de trouver un accord permettant de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties prenantes ". Elle " regrette la position de la SDJ, qui ne semble pas avoir pris en compte les ouvertures proposées par la Direction".

" Je souhaite que nous puissions désormais avancer pour rendre le JDD à ses lecteurs " déclare Arnaud Lagardère. " Je le redis, nous ne ferons pas du JDD un tract idéologique ni un journal militant ", ajoute-t-il, jugeant que " le fantasme de l'extrême droite est infondé et méprisant ". Selon lui le JDD " restera une publication d'information généraliste, grand public et ouverte à tous les courants de pensée."

La rédaction du "JDD", qui a dépassé les 31 jours de grève menés en 2016 par la rédaction d'I-Télé après son passage dans le giron de Vincent Bolloré, a cessé le travail depuis le 22 juin dernier.

L'hebdomadaire dominical a cessé de paraitre lors des cinq dernières semaines, série en cours...

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…