Lagardère-Le fonds activiste Amber réitère ses demandes pour l'AG

PARIS, 26 mars (Reuters) - Amber Capital a annoncé jeudi qu'il demanderait un renouvellement total du conseil de surveillance du groupe Lagardère LAGA.PA , dont il critique régulièrement la gouvernance et la gestion, lors de la prochaine assemblée générale du groupe prévue le 5 mai prochain. Le fonds activiste, qui revendique la place de premier actionnaire avec 16,42% du capital, demande également l'abandon de la commandite, une simplification de la structure du groupe, la réduction des coûts de la holding ainsi qu'une révision de la politique de dividende. (Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +11.36%