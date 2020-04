Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: Le CA baisse de 12,5% au T1 plombé par le travel retail Reuters • 30/04/2020 à 09:10









LAGARDÈRE: LE CA BAISSE DE 12,5% AU T1 PLOMBÉ PAR LE TRAVEL RETAIL PARIS (Reuters) - Le groupe d'édition et de distribution spécialisée Lagardère a fait état jeudi d'une baisse de 12,5% de son chiffre d'affaires à données comparables au premier trimestre, plombé par les difficultés de sa branche de travel retail dans le contexte de pandémie du coronavirus. Pour les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 1,52 milliard d'euros sur la période, en baisse de 10,4% en données consolidées. La division Lagardère Travel Retail, spécialisée dans la distribution dans les lieux de transports, a vu son chiffre d'affaires chuter de 18% à données comparables sous l'effet des mesures de restrictions de circulation et de fermeture des frontières imposées à partir du mois de mars dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord. L'autre division Lagardère Publishing a accusé une baisse de 3,3% de ses revenus à données comparables, en raison principalement du repli de l'activité en France (-9,4%) alors que les revenus ont augmenté de 6,8% aux Etats-Unis grâce au succès de la saga The Witcher. "Avril 2020 est le premier mois sur lequel le groupe Lagardère sera affecté à plein temps et sur l'ensemble de ses activités par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19", prévient Lagardère. Sur ce mois-ci, le groupe anticipe une baisse du chiffre d'affaires par rapport à avril 2019 de l'ordre de 45% pour Lagardère Publishing, de 90% pour Lagardère Travel Retail et de 40% pour les autres activités. Pour l'ensemble de 2020, "Lagardère estime que l'impact négatif sur le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) de Lagardère Travel Retail pourrait être de l'ordre de 20% à 25% de la baisse du chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail". "De la même manière, le groupe estime que l'impact négatif sur le Résop de Lagardère Publishing sur l'ensemble de l'année 2020 pourrait être de l'ordre de 35% à 40% de la baisse du chiffre d'affaires de Lagardère Publishing", ajoute le groupe. Lagardère annonce par ailleurs avoir trouvé un accord avec le pool de banques de la ligne de crédit renouvelable de 1,25 milliard d'euros afin de suspendre le "covenant" pour juin 2020 et décembre 2020 et de consolider sa liquidité. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

