Lagardère: l'UE ouvre une enquête après l'opération Vivendi

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a décidé d'ouvrir une enquête afin de déterminer si, lors de l'acquisition de Lagardère, Vivendi avait enfreint l'obligation de notification et l'obligation de statu quo prévues par le règlement de l'UE sur les concentrations, ainsi que les conditions et obligations attachées à la décision de la Commission d'autoriser l'opération Vivendi/Lagardère.



Le 9 juin 2023, la Commission a autorisé l'acquisition de Lagardère par Vivendi sous réserve du plein respect des engagements offerts par Vivendi.



L'enquête d'aujourd'hui est distincte de cette procédure. La Commission a informé Vivendi de l'ouverture d'une enquête formelle et va maintenant mener son enquête. L'ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue.



'Notre régime de contrôle ex ante des concentrations exige que les entreprises notifient les transactions de dimension européenne et attendent notre approbation avant que la transaction puisse avoir lieu. Aussi, les entreprises doivent respecter les engagements qu'elles nous proposent, sur la base desquels nous approuvons une transaction ', a indiqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



' Nous prenons très au sérieux toute violation de ces procédures. A ce stade, la Commission a réuni suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête formelle afin de déterminer si Vivendi s'est conformé à nos procédures ', a-t-elle ajouté.





