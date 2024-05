Lagardère : Jean-Christophe Thiery, PDG par intérim à la place d'Arnaud Lagardère

(AOF) - En pleine tempête judiciaire, Arnaud Lagardère, le PDG du groupe éponyme, dont il avait hérité en 2003, est contraint de se démettre de ses fonctions à titre provisoire. Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de coopter Jean-Christophe Thiery en qualité d'administrateur et de désigner celui-ci en qualité de PDG de Lagardère SA. Cette disposition intervient dans le cadre de la mise en examen d'Arnaud Lagardère pour " diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir et non-dépôt de comptes ".

Le groupe Lagardère indique dans un communiqué qu'Arnaud Lagardère " conteste fermement " les faits qui lui sont reprochés, ainsi que la mesure provisoire d'interdiction de gérer, " contre laquelle il va faire appel mais qui le contraint néanmoins à se démettre de ses mandats exécutifs au sein du groupe, en dépit du recours ".