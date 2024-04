Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: hausse de 12,4% du CA au 31 mars 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1 883 ME au 31 mars 2024, en progression de +12,4% en données publiées et +8,9% en données comparables.



Lagardère Publishing affiche une hausse de son chiffre d'affaires sur une base historiquement élevée. Le chiffre d'affaires au 31 mars 2024 ressort à 576 ME, soit +1,1% en données publiées et +0,8% en données comparables.



Pour l'activité Lagardère Travel Retail, le chiffre d'affaires s'établit à 1 242 ME, soit +18,7% en données publiées et +13,6% en données comparables.



La situation de liquidité du Groupe continue d'être solide avec 1 643 ME de liquidités disponibles, dont 381 ME

de trésorerie et placements financiers au bilan, 280 ME de réserve de capacité d'emprunt accordée par Vivendi et 982 ME de montant non tiré de la facilité de crédit renouvelable.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.24%