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Lagardère en croissance au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:02

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 3% en données publiées par rapport à la même période de 2025. A données comparables, la croissance atteint 3,8%, portée par l'ensemble des activités du groupe.

Lagardère Publishing maintient un niveau d'activité solide, avec une progression de 1,4%, malgré une base de comparaison élevée.

Lagardère Travel Retail enregistre pour sa part une croissance soutenue de 4,8%, portée par le dynamisme des zones Amérique du Nord, Europe et Pacifique.

Enfin, Lagardère Live poursuit sa trajectoire de croissance, avec une hausse de 5,9%.
Le groupe annoncera le 28 juillet prochain ses résultats du premier semestre 2026.

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LAGARDERE SA
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