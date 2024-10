Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: ELLE lancé en Ouzbékistan et en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Lagardère News annonce le lancement de deux nouvelles éditions d'ELLE, en Ouzbékistan et en Malaisie, portant ainsi à 50 son nombre d'éditions dans le monde, toutes représentées par sa régie internationale exclusive Lagardere Global Advertising.



'Avec une audience globale de 250 millions de lecteurs, internautes et abonnés, la marque poursuit ainsi son expansion et s'impose comme leader incontesté des médias féminins', met en avant le groupe de médias propriétaire de la marque.



En Ouzbékistan, le magazine est sorti en kiosque le 15 septembre, faisant suite au lancement réussi du site et des réseaux sociaux en juin. En Malaisie, le site et les réseaux sociaux ont été lancés mi-août, et le premier numéro du magazine est paru le 16 septembre.





