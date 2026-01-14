Lagardère dissocie les fonctions de président et de DG pour son activité "Travel Retail"
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:44
Dans un communiqué, le groupe français indique avoir choisi Frédéric Chevalier pour lui succéder au poste de directeur général, un rôle que le cadre dirigeant exercera sous la supervision d'un conseil d'administration présidé par Arnaud Lagardère, qui reprendra de son côté les fonctions de président non exécutif.
Frédéric Chevalier, qui avait rejoint Lagardère Travel Retail en 2006, a joué un rôle central dans la transformation de l'activité au cours de ces deux dernières décennies, notamment dans l'intégration structurelle de ses trois principaux métiers (enseignes de voyage dont Relay, duty free et mode/restauration) ainsi que dans l'accélération de son développement mondial.
Lagardère explique que sa nomination en remplacement de Dag Rasmussen constitue une évolution "naturelle" et "mûrement préparée" depuis l'an dernier, pleinement alignée avec la stratégie de long terme de l'entreprise.
Dag Rasmussen, qui avait intégré Lagardère Travel Retail en 1988, a été l'un des principaux artisans de la croissance de l'entité et de son positionnement international puisque sous son leadership, l'entreprise a triplé son chiffre d'affaires, renforcé significativement son empreinte géographique, et s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux du "travel retail", souligne le groupe.
Lagardère Travel Retail, filiale du Louis Hachette Group via le groupe Lagardère, exploite plus de 5000 magasins dans des aéroports, gares et autres concessions dans plus de 50 pays, et a généré 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, soit 65% de l'activité totale de Lagardère.
