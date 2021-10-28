Lagardère-CA en hausse à 1,46 milliards d'euros au T3
information fournie par Reuters28/10/2021 à 08:17
28 octobre (Reuters) - LAGARDÈRE SA LAGA.PA :
* LE GROUPE LAGARDÈRE ACCÉLÈRE SA TRAJECTOIRE DE REPRISE ET CONFIRME SES AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT
* LAGARDÈRE PUBLISHING : ACTIVITÉ EN CROISSANCE À +9,5%1 SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE ET ACQUISITION DE WORKMAN PUBLISHING
* LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : AMÉLIORATION CONTINUE DES VENTES À +17,4% GRÂCE À UNE INTENSIFICATION DES DÉPLACEMENTS DANS LA PLUPART DES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN ASIE DU NORD
* CA AU T3 EUR 1,46 MDS CONTRE EUR 1,19 MDS IL Y A UN AN
* CA DE LAGARDÈRE PUBLISHING AU T3 EUR 696 MLNS CONTRE EUR 704 MLNS IL Y A UN AN
* POUR LA FIN DE L’ANNÉE 2021, L’ENVIRONNEMENT DEMEURE INCERTAIN DANS UN CONTEXTE DE NOUVEAUX VARIANTS DE COVID-19
* CA DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL AU T3 EUR 710 MLNS CONTRE EUR 393 MLNS IL Y A UN AN
* LAGARDÈRE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE CONTRÔLE DE SA TRÉSORERIE SUR L’INTÉGRALITÉ DU GROUPE
* LAGARDÈRE PUBLISHING ATTEND DÉSORMAIS UNE MARGE OPÉRATIONNELLE2 SE RAPPROCHANT DE 12% POUR L’ANNÉE 2021
* LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL POURSUIT LES INITIATIVES D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE INITIÉES EN 2020, PERMETTANT DE MINIMISER DAVANTAGE LE FLOW THROUGH EN 2021, À UN NIVEAU COMPRIS ENTRE 12% ET 15%
Texte original sur Eikon ID:nNDLC5mnY Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA
(Gdansk Newsroom)
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