Lagardère brille en 2024

(AOF) - Lagardère a dégagé un résultat net part du groupe de 168 millions d'euros en 2024 contre 144 millions un an plus tôt. L'Ebitda est ressorti en hausse de 23% à 498 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires, le plus élevé depuis 2007, atteint 8,94 milliards d'euros, en croissance de 8,5% en données comparables. "En 2024, toutes les activités de Lagardère sont en croissance", déclare Arnaud Lagardère, président-directeur général de Lagardère SA.

Locomotive du groupe, l'activité des boutiques en gare et en aéroport a grimpé de 12,5 %, à 5,8 milliards d'euros.

A fin décembre 2024, le free cash-flow du groupe est en progression de 162 millions d'euros et se situe à 423 millions, contre 261 millions en 2023.

L'endettement net s'établit à 1,85 milliard d'euros contre 2,04 milliards un an auparavant.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 avril 2025 la distribution d'un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2024 fixé à 0,67 euro par action.

Lagardère publiera le 25 avril prochain son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025.

Aujourd'hui, le groupe est possédé majoritairement par Louis Hachette Group (66,53 % du capital), devant Qatar Holding (11,52 %), Financière Agache (7,97 %) qui contrôle LVMH, Vivendi SE (4,7 %) et Arnaud Lagardère (0,40 %).