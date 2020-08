Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère-Amber Capital et Vivendi demandent une nouvelle AG - Amber Reuters • 11/08/2020 à 08:54









PARIS, 11 août (Reuters) - Un porte-parole d'Amber Capital a déclaré mardi à Reuters que: * AMBER CAPITAL ET VIVENDI VONT DEMANDER UNE NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE LAGARDÈRE "LE PLUS TÔT POSSIBLE" Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Rédaction de Paris)

