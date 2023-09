Lagardère: acquisition de 100% de Tastes on the Fly information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - Lagardère SA annonce la signature par Lagardère Travel Retail d'un accord portant sur l'acquisition de 100 % de Tastes on the Fly.



Tastes on the Fly opère des restaurants et des services Food & Beverage aux États-Unis et au Canada sur 25 sites répartis dans cinq aéroports majeurs.



' La combinaison des activités de Lagardère Travel Retail et de Tastes on the Fly, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires de 180 millions de dollars en 2023, permettrait la création d'un acteur générant 1,5 milliard de dollars de revenus annuels, soit le deuxième plus grand acteur de l'industrie nord-américaine du Travel Retail et du Foodservice ' indique le groupe.



La finalisation de cette transaction devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2023.