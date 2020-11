Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère a finalisé la cession de Lagardère Studios à Mediawan Reuters • 02/11/2020 à 08:02









2 novembre (Reuters) - LAGARDERE SCA LAGA.PA : * LAGARDÈRE A FINALISÉ LA CESSION DE LAGARDÈRE STUDIOS À MEDIAWAN * COMME ANNONCÉ LE 22 JUIN 2020, LE GROUPE LAGARDÈRE A RÉALISÉ LE 30 OCTOBRE LA CESSION DE LAGARDÈRE STUDIOS À MEDIAWAN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris 0.00%