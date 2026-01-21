Lagarde quitte un discours de Lutnick à Davos critique envers l'Europe, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a quitté un dîner du Forum économique mondial au cours d'un discours critique à l'égard de l'Europe prononcé par le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, et les hôtes ont annulé l'événement avant le dessert, ont indiqué des sources au fait de la situation.

La présidente de la Banque centrale européenne est sortie au cours d'un passage où M. Lutnick a vivement critiqué l'Europe, ce qui a provoqué du chahut lors du dîner de mardi soir, a déclaré l'une des sources informées de ce qui s'est passé.

Le dîner était organisé par le directeur général de BlackRock, Larry Fink, en tant que coprésident du WEF, pour tous les principaux membres du forum, ainsi que pour des chefs d'État et d'autres dignitaires, a indiqué une personne invitée à ce dîner.

Quelques centaines de personnes ont été invitées au dîner. M. Fink a mis fin au dîner avant le dessert, après l'incident de chahut, alors que les gens sortaient, a déclaré l'une des sources.

La BCE a refusé de commenter le rapport. Le ministère américain du commerce et le Forum économique mondial n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La demande du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland a suscité une opposition féroce et émotionnelle de la part des dirigeants européens . Il devrait s'adresser au rassemblement annuel de l'élite mondiale dans la station balnéaire suisse de Davos mercredi.