 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lagarde quitte un discours de Lutnick à Davos critique envers l'Europe, selon des sources
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: sortie de Lagarde, détails)

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a quitté un dîner du Forum économique mondial au cours d'un discours critique à l'égard de l'Europe prononcé par le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, et les hôtes ont annulé l'événement avant le dessert, ont indiqué des sources au fait de la situation.

La présidente de la Banque centrale européenne est sortie au cours d'un passage où M. Lutnick a vivement critiqué l'Europe, ce qui a provoqué du chahut lors du dîner de mardi soir, a déclaré l'une des sources informées de ce qui s'est passé.

Le dîner était organisé par le directeur général de BlackRock, Larry Fink, en tant que coprésident du WEF, pour tous les principaux membres du forum, ainsi que pour des chefs d'État et d'autres dignitaires, a indiqué une personne invitée à ce dîner.

Quelques centaines de personnes ont été invitées au dîner. M. Fink a mis fin au dîner avant le dessert, après l'incident de chahut, alors que les gens sortaient, a déclaré l'une des sources.

La BCE a refusé de commenter le rapport. Le ministère américain du commerce et le Forum économique mondial n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La demande du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland a suscité une opposition féroce et émotionnelle de la part des dirigeants européens . Il devrait s'adresser au rassemblement annuel de l'élite mondiale dans la station balnéaire suisse de Davos mercredi.

Davos

Valeurs associées

BLACKROCK
1 121,050 USD NYSE +0,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Plénière du Parlement européen sur l'intégrité territoriale et la souveraineté du Groenland et du Royaume du Danemark, à Strasbourg
    Le Parlement européen vote en faveur d'un recours juridique contre l'accord UE-Mercosur
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    par Philip Blenkinsop Les députés européens se sont prononcés mercredi, à l'issue d'un vote serré, en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (UE) concernant l'accord commercial signé entre le bloc et les pays ‍du Mercosur. Les eurodéputés ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank