LACROIX : Un chiffre d’affaires de 186,3 M€ au premier trimestre 2024 (-4,4%), marqué par une base de comparaison élevée pour Electronics et une dynamique toujours forte sur City et Environment.

Communiqué de presse LACROIX



Confirmation des objectifs d’activité et de rentabilité pour 2024



Un premier trimestre conforme aux attentes



Au 31 mars 2024, LACROIX a dégagé un chiffre d’affaires de 186,3 millios d’euros (M€), contre 194,8 M€ un an plus tôt.

Pour rappel, le chiffre d’affaires avait progressé de 17,9% au premier trimestre 2023, en lien avec un fort rattrapage de l’activité Electronics après une période de perturbations sur les approvisionnements en composants. Sur cette base de comparaison particulièrement exigeante, l’activité au 1er trimestre 2024 s’affiche en repli de 4,4%. A noter que les ventes du Groupe au premier trimestre 2024 ressortent en hausse de 12,8% par rapport au premier trimestre 2022.