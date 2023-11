Lacroix révise à la baisse son objectif 2023 de rentabilité

(AOF) - Au titre de son troisième trimestre, Lacroix a dégagé un chiffre d’affaires de 179,7 millions d’euros en progression de 0,9% par rapport à la même période de 2022. Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a pu compter sur le dynamisme des activités City (+16,4%) et Environment (+10,2%), tandis que l’activité Electronics s'est repliée de 3,2%. En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du groupe ressort en croissance de 9,9% (+9,6% à périmètre et taux de change constant), s’affichant à 567,4 millions d'euros.

Sur le plan des perspectives, Lacroix reste confiant dans l'atteinte en 2023 d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%.

En termes de rentabilité, l'EBITDA est désormais attendu autour de 45 millions d'euros contre un objectif initial supérieur à 50 millions d'euros, l'écart venant intégralement de l'activité électronique en Amérique du Nord impactée par la concomitance de plusieurs facteurs transitoires.

Cet objectif ajusté compte tenu de l'évolution récente des conditions d'activité reste supérieur à l'EBITDA réalisé sur l'exercice 2022 (44,3 millions d'euros).

La société publiera ses résultats annuels le 8 février 2024 après Bourse.

Fiche sectorielle - Electronique

Les innovations se développent dans la santé connectée

Au dernier CES les innovations dans la santé ont fait une avancée notable. Grâce au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle, de nombreux objets mesurant les constantes de chacun et communiquant dans toutes les pièces ont été divulgués. Des capteurs permettent d'analyser l'urine, de surveiller les niveaux de nutriments ou d'hormones. D'autres objets permettent de mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque et d'autres indicateurs en analysant le visage à partir d'un selfie. Les produits sur le créneau de la prévention sont très prometteurs, de même que certaines start-up, à l'image de la française Withings. Après sa Body Scan, station de santé connectée pour la maison, la société s'apprête à commercialiser le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile. Elle affronte ainsi les géants américains comme Apple sur le marché de la prévention.