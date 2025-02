Lacroix: retrait de plus de 13% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Lacroix affiche un chiffre d'affaires (intégrant quatre mois du segment Signalisation et excluant City-Mobilité) en retrait de 13,4% (-8,6% à périmètre comparable) à 635,6 millions d'euros au titre de 2024, légèrement sous les 640 millions visés.



L'activité Electronics a reculé de 12,1% à 494,3 millions d'euros, ayant pâti sur le premier semestre d'une base de comparaison particulièrement élevée, tandis que l'activité Environment a augmenté de 8,8% à 123,4 millions.



Lacroix table désormais pour 2024 sur une marge d'EBITDA courant autour du point bas de la précédente fourchette attendue (entre 4 et 4,5%). Pour 2025, il prévient d'une visibilité limitée sur l'activité Electronics en raison de fortes incertitudes.





Valeurs associées LACROIX 8,40 EUR Euronext Paris -8,10%