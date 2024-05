Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lacroix: repli de plus de 4% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 13:44









(CercleFinance.com) - Lacroix affiche un chiffre d'affaires de 186,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, en repli de 4,4% sur une base de comparaison 'particulièrement exigeante', avec une hausse de 17,9% un an auparavant du fait d'un fort rattrapage de l'activité electronics.



Si l'activité electronics a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 9,2% pour les trois premiers mois de cette année, le groupe met en avant une dynamique toujours forte dans ses activités city (+11,5%) et environment (+15,4%).



Pour l'ensemble de 2024, Lacroix confirme prévoir un chiffre d'affaires hors signalisation supérieur à 710 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA courant au-delà de son niveau de 2023, dans une fourchette de 5,5 à 6,5%.





