Lacroix: réorganisation interne et projet de cession

(CercleFinance.com) - Lacroix annonce la mise en place d'une nouvelle organisation qui doit lui permettre d'atteindre son objectif à horizon 2025 de 'devenir leader sur les solutions IoT industrielles et équipements électroniques pour des applications critiques'.



Le groupe va ainsi rattacher à son activité environment, le segment éclairage public (auparavant intégré au sein de l'activité city), qui regroupe 110 salariés et a dégagé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros en 2023.



Lacroix lance parallèlement le projet de cession de son segment mobilité, qui rassemble les deux autres business units de l'activité city (traffic et V2X), soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 millions d'euros en 2023 et 120 salariés concernés.





