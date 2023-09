Communiqué de presse LACROIX



LACROIX renforce son offre digitale de supervision des réseaux d’eau et de chaleur en partenariat avec la société américaine ICONICS.



Alors que les besoins en eau et en énergie ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, la ressource reste quant à elle limitée et doit donc être autant que possible protégée. Conscient de ces enjeux, LACROIX renforce son engagement dans la protection des ressources en s’associant avec la société américaine ICONICS pour lancer une nouvelle offre logicielle de supervision LX SCADA pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d’eau et de chaleur (HVAC).