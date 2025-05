AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce point trimestriel s'accompagne d'une information importante délivrée par Lacroix : un projet de sortie définitive de ses activités électroniques en Amérique du Nord, qui fin 2024 regroupaient 1251 collaborateurs répartis sur deux sites, au Mexique (Juarez) et dans le Michigan aux États-Unis (Grand Rapids), pour un chiffre d'affaires annuel de 141 millions d'euros, en repli de 15%. Au titre de l'exercice 2024, la filiale avait enregistré un Ebitda négatif de 13,5 millions d'euros.

Côté perspectives, les objectifs financiers précédemment communiqués par le groupe restent inchangés, avec un chiffre d'affaires toujours attendu autour de 600 millions d'euros et une prévision de marge d'Ebitda supérieure à 4% pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Lacroix : recul de l'activité trimestrielle et projet de sortie de l'Amérique du Nord

