Lacroix: les objectifs 2024 revus à la baisse

(CercleFinance.com) - Lacroix, un spécialiste des équipements électroniques et des technologies connectées, a annoncé lundi avoir revu à la baisse ses objectifs pour l'exercice 2024, invoquant notamment le redressement difficile de sa filiale américaine.



Le spécialiste de l'IoT industriel, qui mentionne aussi des changements récents et à venir de son périmètre, déclare ne plus anticiper qu'un chiffre d'affaires autour de 640 millions d'euros sur le nouveau périmètre (quatre mois du segment de signalisation et hors City - Mobilité).



Pour rappel, sa précédente estimation intégrant City visait un chiffre d'affaires supérieur à 710 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe ajoute que le redressement de Electronics North America reste freiné par des problématiques d'inefficience industrielle persistantes.



Sur le premier semestre, son Ebitda courant s'établit à 18,3 millions d'euros, contre 23,6 millions d'euros un an plus tôt, donnant une marge de 5,2% à mi-exercice, à comparer avec 6,3% un an auparavant.



Au cours des six premiers mois de l'exercice, son chiffre d'affaires s'est établi à 350,3 millions d'euros, contre 376,6 millions au premier semestre 2023.



Lacroix indique par ailleurs travailler sur une nouvelle feuille de route pour la période 2025-2027, qu'il compte dévoiler à l'occasion de la publication des résultats annuels, le 31 mars 2025.





