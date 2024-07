Communiqué de presse LACROIX



Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 169,2 M€ au 2ème trimestre 2024, en repli de 4,4% à périmètre constant.



Forte dynamique sur l’activité Environment, des résultats contrastés sur l’activité Electronics, dans un contexte d’effet de base défavorable.



Recentrage du périmètre de consolidation autour des activités Electronics et Environment



Le deuxième trimestre 2024 a été marqué par plusieurs évolutions dans le périmètre de consolidation et la sectorisation comptable, suite à deux événements intervenus sur la période : la cession définitive du segment Signalisation auprès de la société AIAC (communiqué de presse du 2 mai 2024) et la réorganisation de l’activité City (communiqué du 22 mai 2024). Cette réorganisation comprend le rattachement du segment Éclairage Public à l’activité Environment ainsi que le projet de cession du segment City - Mobilité (Traffic et V2X).