Lacroix: l'usine Symbiose en avance sur ses objectifs

(CercleFinance.com) - Lacroix a annoncé mardi que son usine Symbiose de nouvelle génération, basée dans le Maine-et-Loire, était largement en avance sur ses objectifs initiaux.



Après une croissance de 30% en 2023, la croissance sur ce site technologique devrait se poursuivre avec la même intensité sur 2024 avec un 1er semestre en progression de l'ordre de 35% par rapport au 1er semestre 2023.



Avec un rythme de de croissance qui devrait se consolider sur le second semestre, Lacroix prévoit d'atteindre sur ce site un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dès 2024, avec trois ans d'avance sur le plan initial.



L'usine est spécialisée dans l'assemblage de cartes électroniques pour des secteurs tels que l'Internet des objets (IoT), la domotique, l'industrie, l'avionique et défense.



A titre d'indication, Lacroix estime que 60% des avions commerciaux Airbus et Boeing livrés depuis 2021 embarquent au moins une carte électronique fabriquée à Symbiose.



Par ailleurs, environ 80% des châteaux d'eau en France sont télégérés par des équipements électroniques fabriqués à Beaupréau.



Lacroix fait valoir que le site, qui emploie pas loin de 500 personnes, dispose encore d'un potentiel de croissance important du fait des surfaces encore disponibles et de ses capacités de développement.





