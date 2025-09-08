LACROIX invite les actionnaires individuels à un webinaire le 1er octobre à 17h30

A vos agendas !

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, et Nicolas Bedouin, Directeur Général

Délégué & VP Exécutif Finance, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire qui

se tiendra le 1er octobre 2025 à 17h30 heures.

À cette occasion, les dirigeants de LACROIX reviendront sur les résultats semestriels 2025 et la feuille de

route du Groupe à horizon 2027. Ils répondront également à vos questions.

Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: investors@lacroix.group, ou en

direct lors de la conférence en ligne le 1er octobre à 17h30.