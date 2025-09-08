 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LACROIX invite les actionnaires individuels à un webinaire le 1er octobre à 17h30
08/09/2025

A vos agendas !
Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, et Nicolas Bedouin, Directeur Général
Délégué & VP Exécutif Finance, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire qui
se tiendra le 1er octobre 2025 à 17h30 heures.
À cette occasion, les dirigeants de LACROIX reviendront sur les résultats semestriels 2025 et la feuille de
route du Groupe à horizon 2027. Ils répondront également à vos questions.
Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: investors@lacroix.group, ou en
direct lors de la conférence en ligne le 1er octobre à 17h30.

