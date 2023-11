Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix: hausse de 9,9% du CA sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Lacroix publie un chiffre d'affaires de 179,7 millions d'euros au 3e trimestre, en progression de 0,9% par rapport à la même période de 2022.



À périmètre et taux de change constant, la hausse des ventes ressort à 0,8%.



Le 3èmetrimestre a été marqué par un grand dynamisme des activités City (+16,4%) et Environment (+10,2%), tandis que l'activité Electronics a enregistré une légère contraction (-3,2%).



En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Lacroix demeure en hausse soutenue de 9,9% (+9,6% à périmètre et taux de change constant), s'affichant à 567,4 ME sur la période.



Lacroix indique reste confiant dans l'atteinte en 2023 d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%.



L'EBITDA est attendu autour de 45 ME contre un objectif initial supérieur à 50 ME, l'écart venant intégralement de l'activité électronique en Amérique du Nord impactée par la concomitance de plusieurs facteurs transitoires.





