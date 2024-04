Communiqué de presse LACROIX



Exercice 2023 :

Un chiffre d’affaires historique à 761 M€ (+7,5%) porté par toutes les activités.

Bonne résistance de la rentabilité : marge d’EBITDA courant à 5,5%.



Objectifs 2024 :

Une activité légèrement supérieure à 2023 hors Signalisation (702 M€ en 2023)

Appréciation de la marge d’EBITDA dans une fourchette de 5,5% à 6,5%



Un nouvel exercice de croissance soutenue

Une bonne résistance de la marge d’Ebitda malgré des éléments exceptionnels



En 2023, le chiffre d’affaires de LACROIX s’est établi à 761,2 millions d’euros (M€), en ligne avec le cap fixé par le Groupe (> à 750 M€). L’activité est ressortie en hausse de 7,5% (+7,2% à taux de change constant). Obtenue intégralement par croissance interne, cette solide performance a été réalisée malgré une base de comparaison exigeante (+8,6% de croissance en 2022 à périmètre comparable). Elle résulte d’une dynamique contrastée, très soutenue au premier semestre 2023 (+14,6%) et plus faible au second semestre (+1,1%), en lien avec le ralentissement de l’activité Electronics.