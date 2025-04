Lacroix: en perte nette sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Lacroix publie un résultat net part du groupe négatif de -33,8 millions d'euros pour 2024, contre un bénéfice de 4,3 millions l'année précédente, et une marge d'EBITDA courant en baisse de 2,1 points à 4%, pénalisée par l'activité Electronics outre-Atlantique.



Son chiffre d'affaires (intégrant quatre mois du segment Signalisation et excluant City-Mobilité) a reculé de 13,4% (-8,6% à périmètre comparable) à 635,5 millions, dont une baisse de 12,1% pour l'activité Electronics mais une hausse de 8,8% pour l'activité Environment.



Abordant 2025 avec 'prudence dans un contexte toujours contrasté', Lacroix se fixe comme objectifs pour l'année en cours, un chiffre d'affaires autour de 600 millions d'euros, assorti d'une marge d'EBITDA supérieure à 4%.





