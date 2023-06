Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix: bien orienté après une commande en Belgique information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Lacroix gagne 3% après l'annonce d'un contrat avec l'opérateur de réseaux belge Fluvius dans le cadre de la numérisation au cours des prochaines années de ses réseaux d'électricité, de gaz, d'eaux usées et de chauffage dans la partie flamande du pays.



En matière de technologie de télécontrôle, l'entreprise a choisi, à l'issue d'un appel d'offres européen, de s'appuyer sur le savoir-faire de Lacroix. Environ 2.500 systèmes de télécontrôle par an seront ainsi livrés à compter de 2023 et jusqu'en 2030.



D'un montant total de 11 millions d'euros sur la période, cette commande est la plus importante jamais enregistrée par SAE IT Systems, la filiale allemande de l'activité environnement de Lacroix, au cours de ses 50 années d'existence.





Valeurs associées LACROIX Euronext Paris +2.02%