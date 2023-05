Communiqué de presse LACROIX



Attaque cyber contenue chez LACROIX



LACROIX annonce avoir intercepté pendant la nuit du vendredi 12 mai au samedi 13 mai une cyber attaque ciblée sur les sites français (Beaupréau), allemand (Willich) et tunisien (Zriba) de l’activité Electronics. Des mesures de sécurisation de l’ensemble des autres sites du Groupe ont immédiatement été prises.



En préalable du redémarrage des systèmes de ces sites, des investigations sont en cours afin de s’assurer du complet cantonnement de l’attaque. Certaines infrastructures locales ont toutefois été cryptées et une analyse est également conduite pour identifier les éventuelles données exfiltrées. Le temps nécessaire à la conduite de ces actions et à l’utilisation des backups pour redémarrer devrait demander quelques jours, c’est pourquoi les 3 sites sont fermés pour la semaine.