Lacroix: accord pour la cession du segment City-Mobilité information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement des négociations exclusives annoncées le 12 décembre dernier, Lacroix annonce la cession de son segment City-Mobilité à Swarco, une opération qui devrait être effective au plus tard à la fin du premier trimestre 2025.



Le périmètre concerné rassemble les business units Traffic et V2X qui représentaient un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros en 2023. Fin 2024, il regroupait 122 salariés à travers trois sites français et un site espagnol.



Lacroix justifie cette cession par 'la volonté de se recentrer sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques'.





Valeurs associées LACROIX 9,16 EUR Euronext Paris +1,55%