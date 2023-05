Communiqué de presse LACROIX



LACROIX accélère son développement sur le segment des réseaux de chaleur.

Ce marché de niche en croissance historique est une composante à part entière de la politique énergétique de la France.



5 fois plus de chaleur renouvelable d’ici 2030



LACROIX prévoit d’accélérer son développement sur le segment de la télégestion des réseaux de chaleur (« Smart HVAC »), où le Groupe a enregistré depuis 2020 une croissance de plus de 50%. Cette dynamique très positive est alimentée par les tendances durablement porteuses de ce marché que LACROIX adresse avec une nouvelle génération de produits et de solutions répondant parfaitement aux préoccupations et aux exigences de télégestion et d’optimisation de fonctionnement des collectivités ou des grands exploitants de ce type de réseaux (DALKIA, ENGIE, IDEX…).