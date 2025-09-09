 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lachlan Murdoch prend définitivement le contrôle de Fox News et de News Corp
information fournie par AOF 09/09/2025 à 14:26

(AOF) - Fox Corp baisse de 4,4%, à 54,25 dollars, en avant-Bourse tout comme News Corp (-4,5%, à 32,44 dollars) après que le magnat des médias Rupert Murdoch (94 ans) a donné son feu vert pour confier les rênes de son groupe entre les seules mains de son fils aîné Lachlan (54 ans). Ses frères et sœurs- Prudence MacLeod, Elisabeth et James Murdoch -ont accepté de vendre leurs parts après des années de tensions familiales. D’après «The New York Times» et «The Washington Post», les trois se partageront 3,3 milliards de dollars.

