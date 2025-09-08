Lachlan Murdoch consolide le contrôle de Fox et de l'empire médiatique WSJ dans le cadre d'un nouvel accord familial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à l'ensemble de l'ouvrage) par Dawn Chmielewski

La famille Murdoch a conclu un accord qui permettra à Lachlan Murdoch, le fils aîné politiquement conservateur de Rupert Murdoch, de prendre le contrôle de l'empire médiatique familial, qui comprend Fox News et le Wall Street Journal.

L'accord, annoncé lundi, met fin à une querelle familiale pour savoir qui contrôlera l'un des groupes médiatiques mondiaux les plus en vue et met un terme aux questions de succession au sein de la famille Murdoch après la mort de son patriarche .

Selon l'accord, les enfants de Rupert, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, recevront des liquidités provenant de la vente d'environ 16,9 millions d'actions de classe B de Fox et d'environ 14,2 millions d'actions ordinaires de classe B de News Corp. Le montant du paiement n'a pas été divulgué.

Citant une source anonyme, le New York Times a indiqué que chacun des enfants sont attendus pour recevoir environ 1,1 milliard de dollars.

Ils ont accepté de vendre leurs participations personnelles dans Fox et News Corp sur une période de six mois, selon l'annonce.

Un nouveau trust familial sera créé au profit de Lachlan Murdoch et de ses jeunes frères et sœurs, Grace Murdoch et Chloe Murdoch, qui sont les enfants de Rupert Murdoch issus de son mariage avec Wendi Deng Murdoch. Ce trust, d'une valeur d'environ 3,3 milliards de dollars, selon le New York Times, détiendra toutes les actions restantes de la famille Murdoch dans Fox et News Corp.

News Corp a refusé de commenter l'évaluation faite par le New York Times des avoirs du nouveau trust familial, ou le montant que recevront les enfants Murdoch qui partent. Fox n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La bataille autour de l'empire mondial de télévision et d'édition de Rupert Murdoch ( ) s'est déroulée l'automne dernier dans une salle d'audience de Reno, au Nevada , où un juge s'est penché sur la question litigieuse de la succession.

Murdoch, 94 ans, a tenté de modifier les termes du trust familial - qui détient des participations importantes dans la société mère Fox News et dans le propriétaire du Wall Street Journal, News Corp.

Selon le New York Times, qui a obtenu un document judiciaire scellé décrivant le drame de la succession, il voulait s'assurer qu'à sa mort, les sociétés de médias resteraient sous le contrôle de Lachlan Murdoch.

Un tribunal du Nevada a rejeté ce plan en décembre , déclarant que Rupert Murdoch et Lachlan Murdoch avaient agi de mauvaise foi en cherchant à modifier le trust irrévocable.