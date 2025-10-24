La Writers Guild prévoit de s'opposer à la fusion Paramount-Warner Bros, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Writers Guild of America, qui représente les scénaristes et les employés des salles de rédaction, a déclaré qu'elle s'opposerait à un accord combinant Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News jeudi.

"Fusion après fusion, l'industrie des médias a porté préjudice aux travailleurs, diminué la concurrence et la liberté d'expression, et gaspillé des centaines de milliards de dollars qu'il aurait mieux valu investir dans la croissance organique", a déclaré la guilde dans un communiqué envoyé par courriel à Bloomberg.

La fusion de Warner Bros avec Paramount, un autre grand studio ou une société de streaming serait "un désastre pour les écrivains, les consommateurs et la concurrence", a déclaré le syndicat, ajoutant qu'il fera pression sur les autorités de régulation pour bloquer tout accord de ce type, selon le rapport.

La Writers Guild of America et Warner Bros Discovery n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Paramount Skydance s'est refusé à tout commentaire.

Paramount Skydance est considéré comme le principal candidat pour racheter Warner Bros Discovery, étant donné le soutien financier et les relations politiques du directeur général David Ellison - même si le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté l'offre de près de 24 dollars par action en début de semaine, comme Reuters l'a d'abord rapporté.