La volatilité rend les marché actions moins attractifs (M&G Investments)

(AOF) - « Depuis la fin août, nous assistons à une baisse des prix sur la plupart des classes d'actifs, à l'exception du pétrole et du dollar américain ». Pour Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset et Sustainability chez M&G Investments, cela est dû au fait que le marché réalise que les taux d'intérêt « plus hauts, plus longtemps » « sont davantage une réalité qu'il ne le pensait dans le passé ». « Les taux réels étant désormais positifs, y compris aux États-Unis, les primes de risque ont augmenté pour les actions, exerçant une pression sur le marché ».

" Cette situation pourrait se poursuivre pendant un certain temps ", estime l'analyste, restant " prudente " sur " l'ensemble du marché actions à court terme ". L'équipe Episode Macro Multi Asset de M&G a d'ailleurs réduit son exposition au marché des actions et s'est tournée vers les obligations.

" Nous continuons à privilégier les thématiques structurelles à long terme qui devraient prévaloir, indépendamment de la volatilité à court terme " ajoute Fabiana Fedeli, qui vise " les infrastructures, les écosystèmes à faible émission de carbone et l'innovation, y compris l'IA ".