"La volatilité implicite de la paire dollar-yen a diminué" (Neuberger Berman)

(AOF) - "Depuis qu'il a atteint un sommet à long terme face au dollar américain fin 2011, le yen a perdu près de la moitié de sa valeur nominale, plongeant récemment à des niveaux inégalés depuis le début des années 1990", commente Neuberger Berman dans une note. Par ailleurs, la société de gestion tient à rappeler que les États-Unis ont connu une inflation plus élevée que le Japon, rendant le yen encore bien moins cher en termes réels. Son taux de change effectif réel avec les partenaires commerciaux du Japon n'a jamais été aussi bas depuis au moins 30 ans.

Et de préciser : "Il y a deux semaines cependant, la Banque du Japon (BoJ) a relevé la fourchette cible de son taux directeur, la faisant passer de -0,1% – 0,0% à 0,0% – +0,1%. Cela fait huit ans que les taux sont négatifs au Japon, et 17 ans depuis la dernière hausse de taux de la BoJ. L'inflation domestique s'élève à 2,8%."

Selon Neuberger Berman, l'essentiel de l'évolution du taux de change entre le dollar américain et le yen japonais (USD/JPY) est déterminé par deux variables : le différentiel de taux d'intérêt et le sentiment des investisseurs mondiaux.

Avant de conclure : "Malgré la pandémie et les chocs géopolitiques et commerciaux successifs, la volatilité implicite de la paire USD/JPY a diminué. La volatilité implicite à travers les marchés des changes et les marchés boursiers est proche de son niveau le plus bas depuis cinq ans et, malgré la forte volatilité des taux, les changements synchronisés de politique monétaire n'ont qu'un effet limité sur les principaux marchés des devises, les différentiels de taux restant largement inchangés".