"La volatilité des taux pourrait diminuer au cours des prochaines semaines" (Vontobel AM)

(AOF) - Au sortir de la décision de politique monétaire de la Fed, Felipe Villarroel, gérant chez TwentyFour AM, boutique de Vontobel AM, estime que la volatilité des taux pourrait diminuer au cours des prochaines semaines et que les bons du Trésor américain, les gilts, les bunds et les autres obligations d'État du G7 pourraient évoluer de manière fluctuante "jusqu'à ce que nous trouvions un nouveau catalyseur."

Et de poursuivre : "Le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifié " d'improbable " une hausse prochaine. Il a également affirmé le caractère restrictif des taux et réitéré ses commentaires d'il y a quelques semaines, à savoir que si l'inflation était plus tenace que prévu, les taux seraient maintenus à ces niveaux plus longtemps. Nous ne doutons pas que la Fed relèvera ses taux si elle estime que sa politique n'est pas assez restrictive et que l'inflation recommence à grimper significativement, ce qui semble pour le moment hors de son scénario".

"La Fed maintient que l'élection présidentielle à venir n'aura pas d'impact sur sa politique monétaire", souligne le gérant, ajoutant que "l'impact sera sans doute plus macroéconomique que purement politique'.