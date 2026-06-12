La ville russe de Togliatti a été la cible d'une attaque de drones, selon le gouverneur régional

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La ville russe de Togliatti, siège du plus grand constructeur automobile du pays, Avtovaz AVAZI_p.MM , a été la cible d'une attaque de drones, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Samara, Vyacheslav Fedorishchev.

“Attention! Alerte à une attaque de drones sur Togliatti”, a-t-il écrit. Togliatti est une ville située sur la Volga, à environ 800 km (500 miles) au sud-est de Moscou.