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La ville russe de Togliatti a été la cible d'une attaque de drones, selon le gouverneur régional
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 04:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ville russe de Togliatti, siège du plus grand constructeur automobile du pays, Avtovaz AVAZI_p.MM , a été la cible d'une attaque de drones, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Samara, Vyacheslav Fedorishchev.

“Attention! Alerte à une attaque de drones sur Togliatti”, a-t-il écrit. Togliatti est une ville située sur la Volga, à environ 800 km (500 miles) au sud-est de Moscou.

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